米国女子ツアーのレギュラーシーズン最終戦「アニカ・ドリブン by ゲインブリッジ at ペリカン」が終了し、最新のCMEグローブ・ポイントランキングが発表された。＜写真＞山下美夢有、安定感抜群スイングのヒミツは？米ツアーは、ランキング上位60人のみが出場できるエリートフィールド「CMEグループ・ツアー選手権」を残すのみとなった。日本勢では8人が最終戦への出場を確定させた。ルーキー・オブ・ザ・イヤーを獲得した山下美