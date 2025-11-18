11月18日午前5時27分頃、東京都で最大震度2、静岡県東伊豆町でも震度1を観測する地震がありました。 【写真を見る】東京都で最大震度2 静岡・東伊豆町でも震度1 震源地は新島・神津島近海 津波の心配なし（11月18日午前5時27分頃） 気象庁によりますと、震源地は新島・神津島近海で、震源の深さは約10km、地震の規模を示すマグニチュードは3.2と推定されます。 この地震による津波の心配はありません。 最大震度2を観測