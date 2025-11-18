藤田ニコルが、過去に電気屋で偶然元カレと遭遇した際のエピソードを告白した。【映像】藤田ニコルの元カレ11月16日、夜9時よりABEMAで放送する『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』は、関係に悩みや迷いを抱えるカップルたちが、お互いの同意のもとで**“一時的な破局”を選択し、彼氏・彼女がいない“恋愛フリー”の状態で、禁断の“公認”浮気生活**を送る恋愛リアリティーショーである。参加者たちは「復縁」「別れ」「