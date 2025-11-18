アメリカのトランプ政権が不法移民の取り締まりを強化する中、南部のノースカロライナ州で移民当局による一斉摘発が行われ、130人以上が逮捕されました。【映像】国境警備隊が車からドライバーを引きずりおろす様子車の窓に迫る国境警備隊。次の瞬間、警棒のようなもので窓ガラスを叩き割り、ドアをこじ開けました。車内にはガラスの破片が散乱しています。その後、ドライバーを運転席から強引に引きずりおろし、拘束しました