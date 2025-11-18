主要通貨の紙幣。（左から）米ドル、英ポンド、中国の人民元、日本円、ユーロ（共同）【ニューヨーク共同】週明け17日のニューヨーク外国為替市場の円相場は対ユーロで下落し、一時1ユーロ＝180円01銭を付けた。180円台を付けるのは1999年のユーロ導入以来初めて。日本の財政悪化が懸念されたとみられ、円が売られた。対ドルでは午後5時現在、前週末比75銭円安ドル高の1ドル＝155円22〜32銭を付けた。高市早苗政権が近く策定す