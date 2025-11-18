アメリカのトランプ大統領は性的虐待の罪に問われた富豪のエプスタイン元被告に関する疑惑をめぐり、議会が関連資料の公開を義務付ける法案を可決すれば署名して成立させる考えを示しました。アメリカ トランプ大統領「（Q.法案が可決され、大統領のデスクに届いたら署名しますか？）もちろんだ。我々はエプスタインとは何の関係もない」トランプ大統領は17日、連邦議会の上下両院でエプスタイン元被告の関連資料の公開を義務