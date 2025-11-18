元フジテレビアナウンサーで現在はフリーとして活動する渡邊渚さん（28）が、2025年11月15日にインスタグラムを更新。ギターを手にする姿を披露した。BGMは「マリーゴールド」渡邊さんはインスタグラムで「＃撮影」「＃オフショット」として、動画を投稿。オフショルダーのワンピース姿で、アコースティックギターの弦を満面の笑みで爪弾く様子を公開した。渡邊さんはこうつづった。「スタジオにギターがいっぱいあったから、遊ん