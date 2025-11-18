【本日の見通し】ドル高円安基調継続へ、動きは慎重 昨日の市場でドル高が優勢となり、ドル円は１５５円台に乗せてきている。ユーロ円が一時節目の１８０円台に乗せるなどクロス円も堅調。 ２０日に発表される9月の米雇用統計は前回から雇用の伸びが強まるとの見込みも、同月のADP雇用者数が予想を下回ってマイナスとなるなど厳しい関連指標動向もあって、弱めの数字となる可能性が意識されている。ただ