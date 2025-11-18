「家で幸せに看取られる」ためには、どう生きて、何をすればいいのでしょうか？（写真：nonpii／PIXTA）最期は家で――。誰もが望みながら、多くの人が叶えられないまま、この世を去っていきます。実際、在宅看取り率はこの10年間、15％前後で推移。これは先進国ではもっとも低い数字で、約80％の方が病院で最期を迎えているのです。では、「家で幸せに看取られる」ためには、どう生きて、何をすればいいのでしょうか。山中光茂氏