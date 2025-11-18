2024年に興行収入30億円を突破した『劇場版 忍たま乱太郎 ドクタケ忍者隊最強の軍師』が、2025年12月5日(金)から全国315館で再上映されることが決定。このたび入場者プレゼントの詳細が解禁され、豪華特典が明らかになった。【画像】原作者・尼子騒兵衛による描き下ろしイラスト付きコメンタリーBOOKが第1週の入場者プレゼントに『劇場版 忍たま乱太郎 ドクタケ忍者隊最強の軍師』全国で再上映・ドルビーシネマ版上映へ■ファンの