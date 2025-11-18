寒さとともに空気が乾燥し、粉吹きやかゆみが気になり始めるこの季節。ボディの乾燥は、放置するとくすみや肌荒れの原因にもなる。今回は、うるおいを抱え込みながら香りでも癒される、冬に取り入れたいボディケアアイテムを厳選。質感の違いで選べる6品を紹介する。【写真】乾燥知らずの肌に導く名品…軽やかにのびて、一日中しっとり続くロクシタンの実力■ロクシタン(L'OCCITANE) シア リッチボディローション 250mLシアバタ