秋冬のデイリーコーデに欠かせないニットアイテム。ヘビロテしたいけど、お手入れがちょっぴり面倒……。そんな悩みを解決するなら、マシンウォッシャブル機能がついたアイテムを試してみて。今回は、【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】から登場した、洗濯機で洗えるカーディガンをご紹介。お手入れ楽ちんで、オンにもオフにも使いやすいシンプルなカーデは、秋冬コーデで手放せなくなるかも。