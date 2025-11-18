警察によりますと、きょう（18日）午前6時前、山陽自動車道（上り）の山陽インターチェンジ付近で大型トラックと軽乗用車が絡む事故がありました。この事故で軽乗用車を運転していた男性が軽いけがをした模様です。 【事故現場の地図をみる】山陽道で大型トラックと軽乗用車が絡む事故男性1人がけが この事故により現場付近では車線規制が行われていましたが、現在規制は解除されているということです。