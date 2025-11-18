１８日の東京株式市場はリスクオフの地合いが想定され、日経平均株価はフシ目の５万円大台を再び割り込む可能性が高い。展開次第では４万９０００円台半ばまで水準を切り下げる深押しとなることも想定される。前日の欧州株市場は主要国の株価が全面安に近い状態となり、独ＤＡＸは１％を超える下げとなった。米政府機関の閉鎖が解除されたことはポジティブ材料ながら、これまで発表が見送られていた米経済指標が今後は漸次発表さ