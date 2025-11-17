現在、大人の発達障害が増えているといいます。厚生労働省が行った調査などでもその傾向は明らかになっており、今後、働きづらさや生きづらさを抱えた大人が増えることも予想されます。大人の発達障害は子ども時代の発達障害が大人になってから発覚したケースも多いそうです。今回はそのことについて、渋谷365メンタルクリニックの渡辺先生に教えてもらいました。 監修医師：渡辺 佐知子（渋谷365メンタルクリニック）