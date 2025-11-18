ワールドカップの欧州予選はいよいよ最終節。現地時間11月17日にはグループA、G、Lの計６試合が開催された。グループAのドイツは初戦黒星と最悪のスタートを切りながらも、最終的には首位通過。最終節のスロバキア戦を技巧派ザネの２ゴールなどで６−０と制し、19大会連続21回目のワールドカップ出場を決めている。一方、敗れたスロバキアは２位でプレーオフに駒を進めた。グループGでは上位２か国が順当勝ちという結果に。