― ダウは557ドル安と3日続落、決算発表を控えるエヌビディア などAI関連を中心に売り先行 ― ＮＹダウ 46590.24 ( -557.24 ) Ｓ＆Ｐ500 6672.41 ( -61.70 ) ＮＡＳＤＡＱ 22708.08 ( -192.51 ) 米10年債利回り4.135 ( -0.015 ) ＮＹ(WTI)原油 59.91 ( -0.18 ) ＮＹ金 4074.5 ( -19.7 ) ＶＩＸ指数22.38 ( +2.55 ) シカゴ日経225先物 (円建て)4