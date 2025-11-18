外国為替市場で円がユーロに対して売られ、史上初めて、一時、1ユーロ＝180円台まで円安が進みました。【映像】史上初の1ユーロ＝180円台17日のニューヨーク外国為替市場で円相場は対ユーロで下落し、一時、1ユーロ＝180円台をつけました。180円台まで円が売られたのは、1999年のユーロ導入以来、史上初めてです。日本の高市政権の経済対策が大規模になるとの見通しが広がり、財政悪化への懸念から円が売られました。また、E