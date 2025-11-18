対スロバキア戦でゴールを決めポーズをとるドイツ代表のサネ＝17日、ライプチヒ（AP＝共同）」【ライプチヒ（ドイツ）共同】サッカーの2026年ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会欧州予選は17日、各地で最終節が行われ、A組のドイツが19大会連続21度目、G組のオランダが2大会連続12度目の出場権を獲得した。ドイツはサネの2ゴールなどでスロバキアに6―0で大勝して5勝1敗の勝ち点15、オランダはリトアニアを4―0で退けて6勝2