今年9月の「秋学期」にアメリカの大学へ新たに入学した留学生の人数が前の年と比べて17%減少したことが分かりました。アメリカの国際教育研究所は17日、国内およそ820の大学に通う外国人留学生に関する調査結果を公表しました。それによりますと、今年9月の秋学期にアメリカの大学に新たに入学した留学生の人数は前の年と比べて17%減少し、在学中の留学生の総数も1%減ったということです。トランプ政権が学生ビザの有効期間を最大4