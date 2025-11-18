アメリカのトランプ大統領はサウジアラビアに対し、ステルス戦闘機「F35」を売却する方針であることを明らかにしました。アメリカトランプ大統領「我々はそれを実行すると言える。『F35』を売却する予定だ」トランプ大統領は17日、サウジアラビアについて、「素晴らしい同盟国だ」と主張し、ステルス戦闘機「F35」を売却する方針であることを明らかにしました。「F35」をめぐっては、現在、中東地域ではアメリカの同盟国であるイ