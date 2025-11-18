今日18日の近畿地方は冬の天気分布となり、北の地域ほど雨が降りやすいでしょう。夜は標高が高い山では雪に変わり、積雪のおそれがあります。また、昼間は昨日17日と比べて極端に気温が下がり、北風が強まって一気に寒くなる見込みです。明日19日はさらに気温が下がり、明後日20日の朝にかけて寒さの底となるでしょう。18日(火)北部は断続的な雨山では次第に雪気温急降下今日18日の日本付近は冬型の気圧配置になり、近畿地方