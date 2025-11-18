１９００年の児童文学『オズの魔法使い』が、ホラー映画として新たに生まれ変わる。『Ｄｏｒｏｔｈｙ：ＴｈｅＨａｕｎｔｉｎｇｏｆＯｚ』は、２２歳の新鋭エリヤ・Ｊ・アルバレスが脚本・監督・製作を手がける長編デビュー作で、現在ポストプロダクションに入っており、来年公開予定だ。 【写真】「オズの魔法使い」がホラー映画になっちゃう 舞台はカリフォルニア州マリン郡のハロウィンの夜。物