ＴＢＳの赤荻歩アナウンサーが１８日までに自身のＳＮＳを更新。メガネショットを披露した。インスタグラムで「そういえば先週金曜日のオンエア写真を撮り忘れて、出番直前で撮りました」とつづって、ＴＢＳ系「ラヴィット！」（月〜金曜・前８時）のマスコット「ラッピー」との２ショットを披露。２人ともメガネをかけた１枚だった。「まだｔｖｅｒで見られますので、幼稚園年長さんの頑張りを感じてみてください」と締めた。