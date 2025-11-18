2019 年に劇場アニメ『映画 すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ』が初公開されて以来、2023年公開のシリーズ第3弾までの累計観客動員数が300万人を超える“大ひっと”シリーズ『映画すみっコぐらし』。そのシリーズ最新作『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』が、10月31 日（金）に公開されました。本作の公開を記念してナレーションを務める井ノ原快彦さん、本上まなみさんにインタビュー！すみっコたちの魅力に