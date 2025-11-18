【ニューデリー＝青木佐知子】バングラデシュの特別法廷は１７日、昨年７〜８月に広がった抗議デモを弾圧し、多数の死傷者を出したとして「人道に対する罪」などに問われたシェイク・ハシナ前首相に対し、死刑判決を言い渡した。ハシナ氏はインドに事実上亡命しており、出廷しなかった。検察側は、ハシナ氏が治安当局にデモ隊の弾圧を指示し、「広範囲かつ組織的」な攻撃が行われたなどとして死刑を求刑していた。ハシナ氏は無