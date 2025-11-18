セブン‐イレブン･ジャパンは11月18日から21日までの4日間、「肉まん」「豚まん」のセールを全国の店舗で実施する。対象メニューは「ふんわり×ごろっと 肉まん」「もちもち×ずっしり 大入り豚まん」「もっちり×ジューシー 特製豚まん」の3品。◆「ふんわり×ごろっと 肉まん」小麦粉の配合を見直し、米粉を加えることでよりふんわりとした生地に仕上げた。熟成させた旨みの強い豚肉と玉ねぎ、筍のゴロゴロとした具材感をより楽