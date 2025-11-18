歩くたびにズキッと痛む股関節。「このまま悪化したらどうしよう…」「日常生活に支障が出たら嫌だな…」と不安を感じていませんか？そんなときに頼れるのが、整体師や鍼灸師の技を自分でおこなうセルフケア「自力整体」。全国で1万5000人が実践し、「慢性痛が消えた！」「ぐっすり眠れるようになった！」と話題です。今回は新刊『すっきり自力整体』から、股関節痛を改善するワークをお伝えします。監修：矢上 裕（矢上予防医学研