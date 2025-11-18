足回りなども大幅強化2代目となるフォルクスワーゲンの新型『TロックR（T-Roc R）』は2027年に登場予定だ。最新のゴルフRと同じ駆動系を採用し、マイルドハイブリッド化される。【画像】2代目TロックR、アグレッシブな装いで登場【プロトタイプと標準モデルを比較】全44枚このマイルドハイブリッド化は今後のユーロ7排出ガス規制への適合を目指したもので、出力向上（現行は333psと40.8kg-mを発生）を目的としているわけではない