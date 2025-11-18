中国・内モンゴル自治区包頭市のショッピングセンターで15日、誰が一番長い時間、寝そべっていられるかを競う「寝そべり大会」が行われた。中国メディアの頭条新聞が16日に報じた。記事によると、同大会は15日午前10時過ぎに開始。参加者は主催者が準備したマットレスの上で常に横になっていなければならず、座ったり、マットレスから出たりしてはいけない。トイレに行くことも禁止だったため、多くの参加者がおむつを着用していた