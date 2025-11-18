オリックスは17日、水本勝巳コーチの役職名を巡回コーチから巡回統括コーチに変更を発表した。水本コーチは07年から20年にかけて広島で二軍監督、二軍バッテリーコーチなどを務めてきたが、21年からオリックスのヘッドコーチとして、同年からのリーグ3連覇に貢献。来季からは巡回統括コーチの役職となる。