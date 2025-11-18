「マクドナルド」は、11月26日（水）から、冬の定番バーガー「グラコロ」と新商品の 「コク旨ビーフデミグラコロ 」を、全国の店舗で発売する。【写真】どっちも食べたい！冬の定番「グラコロ」登場■濃厚ビーフデミフィリングの味わい今回で33年目を迎える「グラコロ」は、エビとマカロニ入りのクリーミーなグラタンコロッケ、キャベツ、特製ソースをふわふわのバンズではさんだ冬の定番商品。昨年、史上初のリニューアルを