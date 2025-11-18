自民党の鈴木幹事長は１７日の記者会見で、公明党の斉藤代表が議席を持つ衆院広島３区に公認候補を擁立する可能性に言及した。自民は斉藤氏が立候補した過去２回、擁立を見送ったが、「公明党と連立を組んでいるがゆえの選挙協力がなくなった。我が党が候補者を出さないことはないと思う」と語った。自民広島県連は石橋林太郎衆院議員（比例中国）の支部長選任を要請している。鈴木氏は「石橋氏が立候補する方向だ」と述べつつ