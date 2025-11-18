ガザ和平計画を支持する決議を採択する国連安全保障理事会＝17日、米ニューヨークの国連本部（共同）【ニューヨーク共同】国連安全保障理事会（15カ国）は17日夕（日本時間18日午前）、パレスチナ自治区ガザの治安維持を担う国際安定化部隊の設置などトランプ米政権が主導するガザ和平計画を支持する決議を採択した。20項目の和平計画が国際社会で法的拘束力を持つことになり、イスラエルやイスラム組織ハマスに確実な履行を迫る