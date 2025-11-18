【ニューヨーク共同】米自動車大手フォード・モーターは17日、米IT大手アマゾン・コムが米国で運営する車両販売サービスで、フォードの認定中古車の取り扱いを開始したと明らかにした。購入希望者の利便性を高める取り組みで、他の自動車大手でも同様の動きが出るかどうかが注目される。利用者は在庫検索から金融手続きまでオンラインで進められ、購入後は指定の販売店で受け取ることができる。西部カリフォルニア州ロサンゼル