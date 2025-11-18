▼岡山県（岡山地方気象台・１８日５時）【南部】くもり時々晴れ【北部】くもり後一時雨▼広島県（広島地方気象台・１８日５時）【南部】くもり時々晴れ【北部】くもり▼山口県（下関地方気象台・１８日５時）【西部】くもり【中部】くもり時々晴れ【東部】晴れ時々くもり【北部】くもり▼鳥取県（鳥取地方気象台・１８日５時）【東部】雨時々止む【中・西部】くもり後雨▼島根県（松江地方気象台・１８日５時）【東部】くもり後雨