将棋のALSOK杯第75期王将戦挑戦者決定リーグ戦が11月17日、東京・渋谷区の将棋会館で行われ、永瀬拓矢九段（33）が菅井竜也八段（33）に95手で勝利した。【映像】王位戦に続き「藤井永瀬」タイトル戦で7度目の激突この結果、20日に予定されている最終一斉対局を前に挑戦者が決定し、永瀬九段はリーグ5連勝で藤井聡太王将（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、23）への挑戦権獲得となった。永瀬九段の王将戦七番勝負登場は2期連続