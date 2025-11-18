スターマー首相＝6月（ロイター＝共同）【ロンドン共同】英政府は17日、難民の受け入れ条件を厳格化し、不法移民らの送還を容易にする制度改革を発表した。難民申請者や不法滞在者の削減が狙い。英仏海峡をボートで渡るなどして入国する難民申請者が後を絶たず、対策を求める世論が強まっていた。英メディアは第2次大戦以降の英国で最大の移民制度改革だと伝えた。英国では反移民の右派ポピュリスト政党「リフォームUK」が勢い