今回は、義母と同居中のお嫁さんが、義母だけでなく夫とも縁を切ろうとした話を紹介します。自分の母親の肩ばかりもつ夫…「義母と同居中ですが、義母は私のやることなすことに文句ばかり。それに、私は会社員として忙しく働く一方で、義母は1日家にいるのに何もせず、家事は全部私任せで。夫も夫で、『母さんは家事が苦手だから仕方ない』『母さんは悪くない』といった感じで、自分の母親の肩ばかりもつんです。最近私は『ダメだ