日本大学芸術学部、武蔵大学、武蔵野音楽大学と様々なジャンルの大学が集まる「江古田」。西武鉄道が「江古田キャンバスプロジェクト」を展開するほど学生と密接な駅・街なのです。それだけに、長く学生に愛される店も数多く残ります。それらを、ライター池田が実食。学生気分に戻れるよう、5日にわたって通学、いや巡ってきました。学生気分に浸る5日間学生は概ね腹ペコである。少なくてもオレはそうだった。なので、学生街にはた