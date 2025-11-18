18日のテレビ朝日『プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見』(毎週火曜19:00〜)では、市川團十郎ファミリーに密着する2時間スペシャルを放送する。『プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見』＝テレビ朝日提供18日の放送では、十三代目・市川團十郎と長女・市川ぼたん(麗禾)、長男・市川新之助(勸玄)ファミリーに密着。團十郎と久々の再会となる小泉孝太郎が一家へインタビューし、小泉家と團十郎家の秘話が明らかになる