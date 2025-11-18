この記事をまとめると ■第11回バステクin首都圏が東京・海の森水上競技場で開催された ■ヒョンデのBEV路線バス試乗や寝台バス展示などの出展に注目 ■バス業界の情報交換と次世代技術の発信拠点として業界関係者でにぎわった 業界の未来を映すリアルな展示会 2025年10月31日（金）に、東京都江東区・海の森水上競技場にて「第11回バステクin首都圏」が開催された。株式会社ぽると出版が主催となり、国土交通省関東運輸局が後援