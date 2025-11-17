「ストレスで胃が痛くなった」という経験をした人は、意外と多いのではないでしょうか？ 一体なぜ、ストレスを感じると胃が痛くなるのかご存じですか？ また、胃痛を感じたとき、どのように対処したらいいのかも気になるところです。そこで、ストレスで胃が痛くなるメカニズムと対処法について、「千葉柏駅前胃と大腸肛門の内視鏡・日帰り手術クリニック 健診プラザ」の鈴木先生に解説してもらいました。 監修医師：鈴木 隆二