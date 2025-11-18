18日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比460円安の4万9810円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 54150.04円ボリンジャーバンド3σ 52778.56円ボリンジャーバンド2σ 51407.08円ボリンジャーバンド1σ 50566.00円5日移動平均 50525.00円一目均衡表・転換線 50323.91円17日日経平均株価現物終値 50035.60円25日移動平均 49810