18日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比20ポイント安の3322.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3468.66ポイントボリンジャーバンド3σ 3407.98ポイントボリンジャーバンド2σ 3354.20ポイント5日移動平均 3347.53ポイント17日TOPIX現物終値 3347.30ポイントボリンジャーバンド1σ 3330.25ポイント一目均衡表・転換線 33