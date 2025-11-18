18日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比6ポイント安の693ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 759.08ポイントボリンジャーバンド3σ 755.00ポイント一目均衡表・先行スパン2（雲上限） 751.09ポイント75日移動平均 745.48ポイントボリンジャーバンド2σ 737.00ポイント一目均衡表・先行スパン1（雲下限） 731