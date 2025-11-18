大泉洋が主演を務めるドラマ『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系／毎週火曜21時）の第5話に、吉田鋼太郎が登場。円寂（高畑淳子）の過去にまつわる人物を演じる。【写真】初共演！吉田鋼太郎＆高畑淳子の絡みは必見！本作は、会社をクビになり人生詰んだどん底サラリーマンの主人公・文太が、再就職した会社で“ちょっとだけエスパー”になり、仲間たちと“世界を救う”!?かもしれない、ジャパニーズ・ヒーロードラマ。