ブルース・キャリントンが対戦熱望ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）との対戦を熱望した。WBCフェザー級暫定王者が米専門誌「ザ・リング」の公式YouTubeチャンネルに登場。「ナオヤ・イノウエを倒す最初の男になりたい」と宣言している。井上との対戦を熱望したのは、“シュシュ”ことブルース・キャリントン（米国）。プロ戦績16戦全勝（9KO）を誇り、7月のマテウス・ヘイタ戦で判定勝ち。W