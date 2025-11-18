突然、子どもが「幼稚園に行きたくない」と泣いてしまったら、あなたはどうしますか？ 親としては心配になり、何が原因なのかを考え解決しようと動く方も多いかと思います。今回は幼稚園に通う筆者自身の娘が「登園拒否」をした時のエピソードをご紹介いたします。 娘が登園拒否！ そのまさかの原因とは！？ 子どもは親の何気ない一言や態度もしっかりみているものです。そして、小さな子どもにとっては【お弁当を