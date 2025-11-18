「高市政権は『台湾有事内閣』となるかもしれない」目を背けたくなるが、これが国際政治の現実だ。いま、高市政権がなすべきこととは。前編記事『高市政権は「台湾有事内閣」になる……？！峯村健司が警告する日中衝突可能性のリアル』より続く。トランプが台湾問題で妥協した可能性事実、10月30日に行われた米中首脳会談後、トランプ大統領はこう発言しました。「今回、私たちは一切台湾問題については話していない」バイデン前政